15 dicembre 2018- 18:42 Manovra: Di Maio, accordo con Ue solo se manteniamo promesse con italiani

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Se ci sarà un accordo con l'Unione europea ci sarà per mantenere le promesse non per tradire le promesse con gli italiani, se no pure noi avremo le piazze con i gilet gialli". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando a Lanciano.