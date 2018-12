8 dicembre 2018- 09:58 Manovra: Di Maio agli imprenditori, lavoriamo insieme

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Martedi' 11 avvierò al Mise il tavolo permanente per le piccole e medie imprese. Quella sarà al sede per confrontarci su tutte le esigenze e richieste degli imprenditori. Penso che i nostri obiettivi siano comuni e dobbiamo trovare la strategia migliore per ottenerli". Lo scrive Luigi Di Maio in una lettera aperta agli imprenditori sul Sole 24 Ore. "L'Italia è come una maestosa aquila che si è spezzata le zampe. Se lavoriamo insieme consci delle difficoltà presto potremmo nuovamente spiccare il volo". "Annuncio qui che con un emendamento al Senato in Legge di Bilancio definiamo che pagheremo, in azione congiunta con Cdp, il 50% dei debiti della Pa con le imprese entro il 2019. Si tratta di circa 30 miliardi".