11 dicembre 2018- 11:09 Manovra: Di Maio, arriva numero verde anti sprechi, cittadini arruolati

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Nella legge di bilancio "un mare di soldi li recuperiamo dal taglio agli sprechi. Dal 1 gennaio parte il team 'mani di forbici'. La mia intenzione è quella di istituire un numero verde, una serie di riferimenti per i cittadini al fine di segnalare gli sprechi che ci sono e che vedono ogni giorno". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il vicepremier e ministro Luigi Di Maio."In questo momento - è il ragionamento - gli sprechi si annidano non solo nello Stato centrale ma, ad esempio, negli enti locali, in enti non direttamente legati a Comuni e Regioni, nelle sedi distaccate dei ministeri". Quella che vuole avviare Di Maio "sarà dunque una lotta agli sprechi collettiva, con i cittadini al nostro fianco".