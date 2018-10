21 ottobre 2018- 15:31 Manovra: Di Maio, attacchi Junker e Moscovici? sono in campagna elettorale

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Tutti gli interlocutori ci dicono che per l'Europa è importante essere riconosciuto interlocutore. E io sono per questa impostazione". Ad affermarlo il vicepremier, Luigi Di Maio. "Junker e Moscovici ci attaccano non per ragioni tecniche ma anche perché anche loro sono in campagna elettorale", ha sottolineato Di Maio parlando a '1/2 h in più su Rai Tre'.