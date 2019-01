17 gennaio 2019- 20:17 **Manovra: Di Maio, certo di tempistiche, su tessere deriso ma avevo ragione**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Non avrei mai dato quelle tempistiche se oggi non fosse certo che oggi, con Inps, Poste italiane e tutti gli enti interessati" dalla misura del reddito di cittadinanza "sono state preposte tutte le intese del caso. Quando ho detto che stavamo stampando le tessere sono stato preso in giro, ma avevo ragione: con tutti gli enti abbiamo iniziato a lavorare" per tempo, "anche in maniera informale". Così Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Tutti quelli che vogliono contribuire alla stesura del testo - aggiunge rispondendo a chi chiede dell'esclusione lamentata da molti - potranno farlo, ci sono 60 giorni per convertirlo. Ma gli enti che sono su carta, non li abbiamo messi su carta e poi sentiti: stiamo dialogando con loro dal primo giorno. Ci abbiamo messo 7 mesi per scriverlo, lo abbiamo fatto in tempi record", sono state apportate "tante variazioni di norma per non creare un sistema assistenzialistico" Le imprese, assicura poi, "sono al centro, avranno un giovamento attingendo dalla platea" di chi attinge al reddito.