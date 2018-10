17 ottobre 2018- 17:52 Manovra: Di Maio, Commissari Ue ascoltino prima di sparare sentenze

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Oettinger e tutti gli altri commissari aprano le orecchie e ascoltino attentamente prima di sparare sentenze. Un rifiuto a prescindere è intollerabile. Gli impegni saranno rispettati, ma non si può più morire di austerità". Ad affermarlo in un post su Facebook è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio commentando le dichiarazioni del Commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger annunciando che "presto incontrerò la stampa estera per raccontare la Manovra del Popolo e il premier Conte è a Bruxelles proprio oggi per fare altrettanto con i capi di Stato europei". Oettinger e tutti i commissari europei, sottolinea Di Maio, "dovrebbero iniziare a comportarsi da persone serie e mordersi la lingua tre volte prima di fare dichiarazioni. Come faceva il signor Palomar raccontato da Calvino, il quale se al terzo morso di lingua era ancora convinto della cosa che stava per dire, la diceva; se no stava zitto. In questo modo passava settimane e mesi interi in silenzio. Questo comportamento avrebbe risparmiato a Oettinger un bel po' di figuracce"."Prima dice che la Ue rigetterà tutta la manovra, come se potesse sostituirsi al popolo italiano e decidere lui quali devono essere le misure economiche del nostro Paese. Poi smentisce e dice che non l'ha detto, ma che è sua opinione personale che probabilmente verranno chieste all'Italia delle correzioni. Un'altra dichiarazione fuori luogo dopo quella che i mercati ci avrebbero insegnato a votare", sottolinea Di Maio. Qua, rileva il vicepremier, "si pretende serietà dai commissari europei che si arrogano il diritto di decidere sulle sorti del nostro Paese. Ascolto e serietà".