11 ottobre 2018- 20:10 Manovra: Di Maio, Conte la spiegherà in Ue, Italia Paese forte e sono fiducioso

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "La prossima settimana il presidente Conte andrà in Europa a raccontare la manovra e spiegherà tutto quel che vogliamo fare. Io sono molto fiducioso per il paese, fiducioso che tutti capiranno che questa manovra fa bene alla ricchezza dell'Italia e dell'Europa". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un video postato su Fb."L'Italia è un paese forte, il nostro debito è sostenibile, i fondamentali sono buoni e il nostro avanzo primario è in positivo da anni: questo non lo dico solo io o il M5S ma la Jp Morgan in un'intervista al Sole24 ore dove viene sottolineato come le misure messe in campo dal governo possano essere da stimolo per l'economia. E sarà così", si dice certo Di Maio. "Se abbiamo deciso di investire dei soldi nelle persone più povere -con il reddito e la pensione di cittadinanza e la riforma Fornero- è perché queste misure sono fondamentali per la tenuta sociale dell'Italia. La povertà e l'emerginazione sociale - prosegue - sono piaghe che vanno combattute e abbiamo deciso di affrontarle di petto nella prima legge di bilancio utile, senza rimandare".