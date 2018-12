11 dicembre 2018- 10:57 Manovra: Di Maio, da gilet gialli nostre istanze, da Francia bagno umiltà Ue

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Quel che sta succedendo in Francia è l'esatta rappresentazione di un'Europa che non ascolta, di un governo francese che non ascolta e poi è costretto a fare passi indietro, ma non credo che se ne esca con uno 'scusa': una volta che hai perso la fiducia delle persone non ti torna più indietro". Lo dice il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, in un'intervista all'Adnkronos. Alla domanda se quel che sta accadendo in Francia possa facilitare la trattativa tra Italia e Bruxelles, Di Maio risponde: "Certamente. Dalla Francia arriverà un bagno di umiltà per tutta l'Europa. Stando a quel che ha dichiarato Macron ieri, mi pare evidente che dovrà rivedere il rapporto deficit/Pil, si sta aprendo un caso francese. Allo stesso modo, noi in legge bilancio abbiamo quelle proposte che fanno parte del programma di governo e che sono anche le rivendicazioni dei gilet gialli. Noi la fiducia degli italiani non vogliamo perderla, questa per noi è la cosa più importante"."Proprio guardando l'esperienza francese - continua il vicepremier - sono contento di andare contro quelli che sono i canoni del passato per le regole europee, perché quel che conta è innanzitutto non perdere la fiducia degli italiani. Poi dopo, col dialogo, viene tutto quello che riguarda i parametri europei, ma mettiamo al centro gli italiani".