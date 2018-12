11 dicembre 2018- 12:01 Manovra: Di Maio, da gilet gialli nostre istanze, da Francia bagno umiltà Ue (2)

(AdnKronos) - Alla domanda se il M5S abbia aperto un canale di comunicazione con i gilet gialli, "anche volendo - risponde Di Maio - è difficile trovare un interlocutore. E' un movimento popolare che non vuole farsi strumentalizzare, io ho profondo rispetto per le loro battaglie, ho molto apprezzato il fatto che ci sono delusi di destra, di sinistra...". Somiglianze con il Movimento della prima ora? "Sicuramente ci sono molto cose in comune", ammette."Non credo che il cedimento di Macron ieri - aggiunge - possa portare a fermare le rivendicazioni mosse, una volta mossa quest'onda popolare non è che la fermi con 100 euro in più, quest'onda vuole delle istituzioni rinnovate. Ed è incredibile - osserva il vicepremier ragionando sul presidente francese - come colui che doveva essere la novità d'Europa sia diventato in pochi anni uno degli uomini che ha provocato una delle più grandi sommosse popolari della Francia". "Quindi io starei sempre attento a questo meccanismo, che c'è anche in Italia, di una parte dei media di idolatrare personaggi super-europeisti, perché a casa loro non è che hanno tutto questo consenso.I fatti parlano chiaro: il paladino dell'europeismo ha dovuto fare marcia indietro davanti a un popolo arrabbiato", sottolinea Di Maio.