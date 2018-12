11 dicembre 2018- 11:06 Manovra: Di Maio, da reddito e quota 100 risparmi sotto 4 mld

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Nelle trattativa con l'Europa per evitare la procedura d'infrazione, su reddito di cittadinanza e quota 100 le risorse che il governo conta di recuperare sono "sotto i 4 miliardi: ma non sono risparmi, bensì soldi che avanzano. Le misure noi non le tocchiamo". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio."I numeri precisi li stabiliranno Conte e Tria nell'interlocuzione con l'Ue - mette in chiaro -. Sicuramente, dalle relazioni tecniche emerge che le misure in questione costano meno di quanto previsto per due ordini di ragioni: 1. adesione della platea, 2. partono una a febbraio e l'altra a marzo, quindi dobbiamo spendere meno soldi e li recuperiamo in investimenti o in altro genere di intervento per abbassare il deficit".