11 ottobre 2018- 19:56 Manovra: Di Maio, democrazia svuotata senza misure chieste da cittadini (2)

(AdnKronos) - "La legge Fornero nessun italiano l'ha votata, nessuno ha voluto il jobs act, 20 miliardi alle banche non li trovate in nessun programma elettorale eppure l'hanno introdotta il giorno dopo le elezioni. Quel che promettevano restava su carta - accusa Di Maio - quel che è cambiato è che quel che abbiamo scritto nei programmo lo stiamo realizzando ora che siamo al governo: questo è il pericoloso esempio di cui ha paura la classe politica di tutta Europa". In passato "hanno fatto credere che per governare era necessario non rispettare i programmi e pazienza per i cittadini. Noi adottiamo il principio che per rispettare i programmi occorre governare e pazienza per i tecnocrati. E' un capovolgimento totale rispetto al passato. E' per questo che tutti ci osteggiano - sostiene il vicepremier - soprattutto in vista delle elezioni europee che segneranno il crollo di tante forze politiche tradizionali e l'affermarsi di tante forze politiche nuove".