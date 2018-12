17 dicembre 2018- 16:41 Manovra: Di Maio, dentro sogni di chi vuole cambiare il Paese (3)

(AdnKronos) - "Il M5S - per Di Maio - è come i fratelli Wright, e se stiamo ottenendo dei successi e gettando le basi per un futuro migliore lo dobbiamo allo stesso motivo che consentì a Wilbur e Orville di volare: noi non abbiamo avuto mai finanziamenti pubblici, siamo nati nella periferia della politica, non abbiamo avuto mai la stampa a celebrarci, non abbiamo mai avuto grandi relazioni con quelli che contano, eppure abbiamo raggiunto risultati straordinari che altri non sono riusciti nemmeno lontanamente ad imitare, nonostante avessero tutti gli elementi di favore dalla loro parte". "Noi siamo quello che siamo e facciamo quello che facciamo perché condividiamo un ideale comune - prosegue Di Maio - il Movimento esiste e continuerà a esistere perché tutti noi ci crediamo. Io non sono qui a fare il ministro per soldi, per potere, o per i miei interessi personali" ma per la "passione e la voglia" di "cambiare l'Italia": "è quello che mi fa andare avanti ogni giorno, mi da la forza e la carica di non mollare mai. Altrettanto possono dire tutti i nostri ministri, i nostri deputati e senatori, i sindaci, i consiglieri regionali e comunali, tutti i nostri europarlamentari. Questo lo può dire a testa alta ogni attivista, ogni iscritto o persona che ha contribuito al successo del M5S. Chiunque abbia versato una goccia di sudore per il Movimento lo ha fatto perché crede in un sogno, non per il suo interesse particolare. Per questo siamo imbattibili e inarrestabili".