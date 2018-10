19 ottobre 2018- 19:35 Manovra: Di Maio, determinati a ripagare debito stando in euro e Ue

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "Il problema, ce lo continuano a ripetere, è il debito. Lo sappiamo, ce lo dicono da almeno vent’anni. Siamo determinati a ripagarlo stando nell’Euro e stando nell’Unione Europea, finché sarò capo politico del MoVimento 5 Stelle questi due capisaldi non sono nemmeno in discussione". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post su Facebook.Questa, rileva, "non è una sfida o una promessa, è un dovere. Ma senza la giusta elasticità mentale, senza guardare la nostra storia e basandosi solo su un presente fatto di numeri asettici, non possiamo andare lontano. Perché la storia di un Paese è la sua democrazia, sono i suoi errori, sono i cittadini che scelgono un Governo piuttosto che un altro, persone che mutano la direzione in un quadro che deve rimanere armonico e solidale. È questa l’Europa che impara e ascolta, così come è questa l’Italia che può dare un contributo per cambiare la storia di un Continente".