19 ottobre 2018- 19:35 Manovra: Di Maio, determinati a ripagare debito stando in euro e Ue (2)

(AdnKronos) - I timori dei partner europei, sottolinea Di Maio, "sono fondati: hanno paura che noi saremo come gli altri. Su questo si sbagliano, questo Governo ha alle spalle milioni di cittadini italiani compatti che vogliono cambiare, consapevoli che le ricette del passato non hanno funzionato"."Ho sentito tante dichiarazioni in questi giorni sulla manovra e, in generale, sull’operato di questo Governo. Dichiarazioni fatte scientemente a mercati aperti, ultimatum, frasi distensive e richiami alla tranquillità istituzionale. Si è fatta una grande confusione che ha mancato di rispetto alla parte più importante dell’Europa e dell’Italia: i suoi cittadini", aggiunge il vicepremier.