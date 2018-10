11 ottobre 2018- 20:01 Manovra: Di Maio, falso che è contro Europa, vogliamo restare in Ue

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Non è vero che la nostra manovra è contro l'Europa, questa è una narrazione che hanno voluto raccontare le persone, membri di partiti europei che oggi siedono nelle istituzioni. Abbiamo sempre detto di voler restare in questa Europa, renderla più solidale, più democratica". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook.