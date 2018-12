10 dicembre 2018- 18:06 Manovra: Di Maio frena Salvini su imprese, 'i fatti al Mise'

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "I fatti si fanno al Mise". Suona come uno stop, forte e chiaro, quello di Luigi Di Maio a Matteo Salvini all'indomani dell'incontro tra il ministro dell'Interno e il mondo delle imprese. E chi vuole intendere, intenda: ieri da Salvini "c'erano poco più di dieci sigle, domani ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti", rimarca il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, mentre, nelle stesse ore, il premier Giuseppe Conte incontra i sindacati sulla manovra. Riunioni che, da ora in poi -il messaggio che arriva da Palazzo Chigi- si terranno periodicamente.L'impressione diffusa, per lo meno in ambienti M5S, è che Salvini abbia teso uno sgambetto -"l'ennesimo"- al ministro dello Sviluppo economico. Allungando la mano alle imprese, in queste ore profondamente preoccupate per il dialogo con Bruxelles, un dialogo che sembra procedere a tentoni, un passo avanti e uno indietro. Questione di punti di vista. Perché c'è chi, in ambienti Lega, fa notare esattamente il contrario: "nel mondo produttivo, soprattutto quello del Nord, vive il nostro elettorato di riferimento. Le trovate dei 5 Stelle, vedi il taglio alle pensioni d'oro, rischia di costarci caro, carissimo", si sfoga un parlamentare della vecchia guardia.