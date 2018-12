10 dicembre 2018- 18:06 Manovra: Di Maio frena Salvini su imprese, 'i fatti al Mise' (2)

(AdnKronos) - Mentre il ministro dell'Interno replica a Di Maio tirando dritto -"a me interessa la sostanza"- in ambienti vicini al leader leghista si assicura che non c’è alcuna polemica tra i due vicepremier, tutt'altro. Il responsabile del Viminale ha visto gli imprenditori come segretario del Carroccio, "in maniera spontanea e assolutamente rispettosa del ruolo di tutti", viene rimarcato. Tutto nasce anche da una serie di discussioni portate avanti da alcuni quotidiani che hanno parlato, già alcune settimane fa, di una presunta sfiducia da parte di alcuni imprenditori del Nord nei confronti della Lega. Un momento dunque di chiarimento, di confronto e di rinnovo di fiducia, quello di ieri a Viminale tra Salvini e il mondo delle imprese.