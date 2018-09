27 settembre 2018- 14:05 Manovra: Di Maio, governo è e deve essere compatto, cambieremo il Paese

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Lo spread si alza non per i decimali ma per l’instabilità politica. Il Governo del Cambiamento è e deve essere compatto. L’Italia è un Paese solido e i fatti ce lo dimostrano: questa mattina il Tesoro ha collocato tutti i 5,2 miliardi di titoli in asta, con tassi di interesse in calo di 40 punti rispetto ad agosto". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, a poche ore dal vertice economico e dal cdm chiamato a varare la Nota di aggiornamento del Def.Per Di Maio, "non abbiamo scuse: la manovra del popolo si deve fare sul serio e cambierà la storia di questo Paese".