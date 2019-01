17 gennaio 2019- 19:47 Manovra: Di Maio, in 20 minuti da cdm ok a nuovo welfare state

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Le coperture ci sono, in 7 mesi abbiamo raggiunto un grande risultato. Oggi è un giorno storico, in 20 minuti il cdm ha dato il via libera" a una norma "fondamentale che istituisce un nuovo welfare state in Italia". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, nella conferenza stampa seguita al cdm.