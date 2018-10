20 ottobre 2018- 12:11 **Manovra: Di Maio, in Cdm condono, non c'è trattativa su altri dl**

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Lo dico perché poi passa Salvini come la persona che non è", oggi al tavolo del Cdm il confronto su altri temi "non è all'odg: non c'è trattativa su altri decreti". Lo puntualizza Luigi Di Maio conversando con i cronisti. "Per quanto riguarda il dl immigrazione, se ci vediamo un attimo magari chiudiamo l'accordo sugli emendamenti - prosegue - sul dl Ischia non c'è nessun condono, vogliamo solo aiutare la ricostruzione accelerando le pratiche già esistente di un condono che risale al 2003, quando tra l'altro c'erano al governo loro".