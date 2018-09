24 settembre 2018- 16:34 Manovra: Di Maio, in Francia deficit 2,8%, anche Italia Paese sovrano

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia". Lo scrive su Fb il vicepremier Luigi Di Maio, mentre è impegnato a Palazzo Chigi nel vertice sulla manovra con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.