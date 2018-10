17 ottobre 2018- 13:38 **Manovra: Di Maio, indietro non si torna, i soldi ci sono**

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Sulla manovra "indietro non si torna!". Ad assicurarlo su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui commenta gli ultimi dati sulla povertà della Caritas e in cui sostiene che i soldi per aiutare le persone in difficoltà "c'erano e ci sono sempre stati. E' bastato togliere un po' di privilegi per metterli come copertura dei diritti dei cittadini".