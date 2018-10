17 ottobre 2018- 13:41 Manovra: Di Maio, indietro non si torna, i soldi ci sono (2)

(AdnKronos) - Per Di Maio, "è bastato togliere un po' di privilegi" ma anche "rivendicare il diritto - come Paese sovrano -a fare investimenti sul capitale più importante che abbiamo: il capitale umano, a discapito di quello finanziario, come avrebbero preferito a Bruxelles e al Nazareno. Noi guardiamo tutti i cittadini, soprattutto quelli che nessuno ha mai considerato. E non vediamo solo le loro difficoltà, ma anche le loro potenzialità".