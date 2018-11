2 novembre 2018- 13:30 Manovra: Di Maio, insoddisfatto da taglio pensioni d'oro, taglieremo di più

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Sulle pensioni d'oro "stiamo ancora facendo i conti, perché io non sono soddisfatto e voglio recuperare ancora di più e quindi stiamo lavorando alla norma per i pensionati d'oro, gente che ci ha rubato il futuro". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta su Facebook, a proposito del taglio delle pensioni d'oro sul quale Lega e M5S hanno trovato l'accordo e che dovrebbe essere inserito con un emendamento nella legge di bilancio. "Stiamo lavorando per vedere come tagliare di più", assicura Di Maio.