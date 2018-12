18 dicembre 2018- 19:54 Manovra: Di Maio, la porteremo a casa senza tradire italiani e senza infrazione (2)

(AdnKronos) - "Confermo tutta la vita quota 100, reddito di cittadinanza, pensioni minime a 780 euro, pensioni d'invilidità a 780 euro, gli aiuti alle imprese, le partite Iva al 15% di tassazione unica. Non credo che abbiamo fatto tutto - aggiunge - c'è ancora molto da fare, ma questa è una legge di bilancio importante per fare iniziare il 2019 come anno del cambiamento".Quanto al ddl anticorruzione, "l'Europa per anni - ricorda Di Maio - ci ha detto che dovevamo fare molto di più sulla corruzione, quindi anche questa legge è importante nell'ottica di osservare le raccomandazioni che venivano dalla Ue".