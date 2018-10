11 ottobre 2018- 19:29 Manovra: Di Maio, lunedì in Cdm via libera a legge bilancio

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Sono giorni importanti: oggi il Parlamento sta votando la nota di aggiornamento al Def, la settimana prossima -lunedì- il Cdm approverà la legge bilancio che verrà poi inviata a Bruxelles e approvata dal Parlamento". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in un video pubblicata su Facebook.Di Maio accusa: "in questi giorni sono tutti concentrati sulla manovra del popolo. Ne parlano tutti e quasi sempre a sproposito. Anche oggi si parla di allarme rating, di conti che non tornano, di errori nel Def, di stop di Mattarella, di patrimoniali, di crepe nel governo. Tutte balle".