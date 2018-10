21 ottobre 2018- 15:13 Manovra: Di Maio, 'manina' errore o dolo? cambiare procedure Cdm

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "E' stato un errore o è stato un dolo? Questa è la grande domanda". Lo dice Luigi Di Maio a proposito della 'manina' sul dl fiscale a In Mezz'ora in Più. "Non faccio polemica verso nessuno" e "non ho nulla contro i sottosegretari Bitonci e Gravaglia, come hanno scritto, o con Giorgetti, ma sicuramente si devono cambiare le procedure del Cdm. E' una struttura fin troppo informale, bisogna invece essere più certi" di come ciò che si dice in Cdm, viene tradotto in norma.