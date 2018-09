19 settembre 2018- 12:20 Manovra: Di Maio, mesi particolari, nulla è semplice

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Sono dei mesi particolari, io ho lasciato una settimana molto particolare in Italia: nulla è semplice ma sicuramente alla legge di Bilancio ci saranno dei collegati molto importanti che riguardano la sburocratizzazione, la semplificazione del codice degli appalti, il fondo del venture capital per le start up innovative misto pubblico-privato". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontrando gli imprenditori italiani. "Ci saranno una serie di iniziative che aumenteranno le possibilità di investimento in Italia e magari anche della Cina", ha aggiunto il ministro.