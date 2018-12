15 dicembre 2018- 21:03 Manovra: Di Maio, nessun paletto in più a reddito cittadinanza

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Non ci sono paletti in più: il redditto come è partito così arriva". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rete4. "I proprietari di casa rispetto a chi non ha nulla, avrà risorse in meno". E i proprietari di veicoli? "Sono tutti paletti per dare di più a chi sta peggio. Non è giusto che chi ha di più abbia lo stesso trattamento".