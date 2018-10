23 ottobre 2018- 19:53 Manovra: Di Maio, no terrorismo psicologico, con Ue ci spiegheremo

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Non aderisco a questa politica del terrorismo psicologico per il quale adesso con questa bocciatura arriveranno le cavallette. Abbiamo tutto il tempo di interloquire con la commissione Ue". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. "Noi siamo forti delle nostre ragioni, il tema è spiegare queste ragioni a una commissione Ue che oggi non ha detto che non va bene la manovra nel dettaglio, ha visto saldi, ha visto numeri e ha detto che non le vanno. Noi vogliamo avere almeno la possibilità di andare spiegare che l'anno prossimo mandiamo in pensione 500mila persone e quindi diamo 500mila posti di lavoro a giovani che formeremo col reddito di cittadinanza", conclude.