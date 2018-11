27 novembre 2018- 21:27 Manovra: Di Maio, noi non contro Ue ma vogliamo realizzare promesse

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Se qualcuno non mi vuole far portare a casa quota 100 o il reddito cittadinanza gli rispondo a tono, non è una battaglia contro l'Europa ma vogliamo portare a casa le promesse che abbiamo fatto. Lo dobbiamo fare subito perchè non c'è più tempo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì.