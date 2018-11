13 novembre 2018- 22:32 Manovra: Di Maio, non cambia, Pil all'1,5% e deficit al 2,4%

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "La manovra non cambia né nei saldi né nella previsione della crescita, perché è nostra convinzione che è quel che serve al paese per ripartire. Abbiamo detto chiaramente che ci impegnamo a mantenere il 2.4% di deficit, e il Pil all'1,5%" ma "reddito cittadinanza, riforma Fornero, soldi ai truffati dalle banche" restano. Così il vicepremier Luigi Di Maio subito dopo il consiglio dei ministri. "E' una manovra in controtendenza col passato" ma "non facciamo i furbi sul debito".