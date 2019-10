16 ottobre 2019- 21:28 Manovra: Di Maio, 'non ce la prendiamo con chi si spezza schiena ogni giorno'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Tutti devono rispettare la legge, mi sembra ovvio, anche perché se non la rispetti paghi, ma ora non mi si venga nemmeno a dire che il problema dell’economia italiana sono coloro che l’economia italiana la tengono in piedi". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. "Non mi si venga a dire che la colpa è di parrucchieri, idraulici, commercianti, elettricisti e chi più ne ha più ne metta. È troppo facile prendersela con chi si spezza la schiena ogni giorno e a stento riesce ad arrivare alla fine del mese, senza potersi nemmeno prendere un giorno di malattia", argomenta.