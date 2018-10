23 ottobre 2018- 16:35 **Manovra: Di Maio, non ci arrenderemo, strada è giusta**

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Sappiamo di essere l’ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli 'esperti' pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, mentre da Bruxelles è arrivata la bocciatura della manovra.