23 settembre 2019- 20:06 Manovra: Di Maio, 'non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Non si può finire nel dibattito ci servono dei soldi tassiamo qualcosa. Io non voglio far ricordare questo governo come il governo delle tasse". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Zapping su Radiouno.