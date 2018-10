23 ottobre 2018- 20:39 Manovra: Di Maio, non si faranno patrimoniali

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Patrimoniali non se ne faranno. Non c'è nessuna volontà di obbligare gli italiani a fare alcunchè, non ci sarà nessun obbligo". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.