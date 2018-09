19 settembre 2018- 12:33 Manovra: Di Maio, non si sfora il 3% e non si toccano diritti fondamentali

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Ci sono due cose che posso assicurare sin da ora: non si sfora il 3% e non si toccano i diritti essenziali dei cittadini. Non si tagliano servizi essenziali -si pensi alla sanità in questi anni- né sforare il 3% per mandare in cortocircuito i conti dello Stato. Lo escludo". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, impegnato in un viaggio in Cina come documenta un video postato su Facebook."E' chiaro - va avanti Di Maio - che bisogna trovare il giusto equilibrio. L'obiettivo della legge di bilancio è migliorare la vita degli italiani, per questo hanno eletto noi e non gli altri. Questo lavoro di tagli e di modulare il deficit in modo tale da rispondere alle aspettative degli italiani è quel che si sta facendo in queste ore. Ho a cuore l'idea di far felici i cittadini dopo che per anni le manovre erano piene solo di marchette elettorali per far contente le banche e gli amici degli amici".