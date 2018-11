21 novembre 2018- 15:37 **Manovra: Di Maio, nostra strada per ridurre debito è aiutare famiglie e imprese**

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Sia noi che l’Europa vogliamo la stessa cosa: ridurre il debito. E l’Unione europea si convincerà che, per raggiungere l’obiettivo, abbiamo scelto l’unica strada che funziona: aiutare le famiglie e le imprese, creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. E’ così che l’Italia finalmente può crescere". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio dopo che la Commissione Ue ha ritenuto che è giustificata l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia.