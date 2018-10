19 ottobre 2018- 19:29 Manovra: Di Maio, obiettivo è ridurre debito con politica espansiva

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "L’obiettivo dell’Italia e del suo Governo è ridurre il debito. Questa manovra punta a riportare l’Italia sui giusti binari europei con una politica espansiva e non restrittiva, una manovra che non parla più di austerità e sacrifici per i cittadini, ma di tagli alla spesa improduttiva". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post su Facebook.Il debito italiano, rileva il ministro, "è frutto di decenni di spesa incontrollata effettuata dalla vecchia politica, di un’eredità che solo dal passato Governo parla di un’incremento dell’Iva che deprimerebbe ulteriormente i consumi e la domanda interna".