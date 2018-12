11 dicembre 2018- 10:45 Manovra: Di Maio, ottimista su Ue, governo non tradirà italiani

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Sull'incontro Conte-Juncker, in agenda domani, "il mio pronostico è buono, sono molto fiducioso, stiamo facendo tutti i passaggi che servono per arrivare una soluzione che porti a casa la manovra e eviti la procedura di infrazione. Quel che conta è riuscire a portare a casa le promesse fatte agli italiani, non li tradiremo". Lo dice il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, in un'intervista all'Adnkronos.