29 dicembre 2018- 17:17 **Manovra: Di Maio, Pd nervoso perchè stiamo mantenendo promesse**

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l’opposizione ha fatto in aula in questi giorni: invasione dei banchi del Governo, lancio di volumi, grida, ecc. Embè? Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all’opposizione. Solo che gli stessi che mettono in pratica questi metodi oggi, allora ci definivano squadristi e violenti". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb."Noi quando facevamo opposizione difendevamo i pensionati minimi, le piccole e medie imprese, i disoccupati e quelli che finivano nella morsa dell’azzardopatia e tante altre fasce deboli. Questi qui invece -sottolinea- lo fanno per opporsi a un aiuto vero a tutti i disoccupati, a chi vive sotto la soglia di povertà, a chi - nel loro complice silenzio - è stato truffato da quelle banche che loro hanno salvato". "A tutti quelli che fino al 4 marzo si sono sentiti abbandonati, non più rappresentati da nessuno. Noi a quelle persone abbiamo fatto delle promesse, ora le stiamo mantenendo. Sarà forse questo il motivo di tanto nervosismo da parte di coloro i quali hanno governato e oggi vedono cadere tutte le teorie con cui hanno ipnotizzato gli italiani per anni?", conclude.