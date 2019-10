28 ottobre 2019- 16:44 Manovra: Di Maio, 'più chiarezza, governo abbia voce univoca'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo dare maggiore chiarezza sulla legge di bilancio. In queste settimane, mentre giravo per i mercati, gli umbri mi hanno chiesto delucidazioni sulla manovra. Stava passando un messaggio sbagliato sul pos, sulle partite iva e su tanto altro. Non mi interessa se siamo stati accusati di andare contro la lotta all’evasione, per noi la lotta all’evasione non è criminalizzare commercianti, artigiani e professionisti con pos, carte di credito e abolizione del regime forfettario". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un lungo post in cui traccia un'analisi del voto in Umbria. "Più ascolto le persone più capisco che il governo deve agire con una voce univoca che non crei dubbi e perplessità tra la gente - dice Di Maio -. E per fare questo vanno chiarite il prima possibile tutte le misure in manovra. Così da evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni. Forse serve anche un programma di governo più dettagliato, che ci permetta di indicare le cose da fare e che implicitamente contenga anche quelle che non vanno mai fatte".