28 ottobre 2019- 16:44 Manovra: Di Maio, 'più chiarezza, governo abbia voce univoca' (2)

(Adnkronos) - "Penso ad esempio a Quota 100. Come ho avuto modo di ribadire nei giorni scorsi questa misura rimarrà intatta. Ma in svariate circostanze è stata messa in discussione, generando confusione anche tra la gente - osserva Di Maio -. Se avessimo avuto un contratto di governo, ciò che non c’era scritto non si sarebbe potuto neanche ipotizzare e quindi alcune incomprensioni magari non si sarebbero nemmeno verificate".