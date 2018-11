2 novembre 2018- 12:42 Manovra: Di Maio, privilegi finiti, bye bye vitalizi anche per Regioni

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "L'era dei privilegi è finita! Abbiamo abolito i vitalizi a Deputati e a Senatori e ora toccherà anche ai consiglieri regionali. Le istituzioni non peseranno più sulle spalle delle persone, perché la politica finalmente rappresenterà con onore e rispetto i cittadini. Possiamo dirlo senza problemi: Bye Bye Vitalizi anche per le regioni". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, richiamando la misura voluta in manovra dal M5S.