24 novembre 2018- 15:26 Manovra: Di Maio, quota 100 è solo inizio, obiettivo è 'quota 41'

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Per riuscire a superare le ingiustizie della legge Fornero abbiamo iniziato da quota 100, ma l'obiettivo è arrivare a 'quota 41'" di contributi per arrivare alla pensione: "oggi ci sono i soldi per iniziare da qui, ma un po' alla volta ci arriveremo" a 'quota 41' "perché l'obiettivo è superare completamente" la legge Fornero, legando la pensione solo agli anni di contributi. Lo dice il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a Palermo nella sede dell'azienda Contorno.