9 novembre 2018- 10:29 Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza c'è

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Non è vero che la legge di bilancio non prevede il reddito di cittadinanza. Come sapete meglio di me, nella" manovra "non possono esserci norme ordinamentali", ma ci sono le risorse "per realizzarlo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera a Roma.