9 novembre 2018- 10:35 Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza c'è

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Partiamo da un presupposto - puntualizza Di Maio - il reddito di cittadinanza non dà 780 euro a tutti. Funziona a integrazione. Ci saranno persone a reddito zero. Ma molti altri, i due terzi che non sono a reddito zero, avranno un'integrazione". Sono previsti incentivi anche per le imprese. "Creeremo un sistema di incentivo per cui i 9 miliardi all'inizio saranno erogati a chi oggi non ha lavoro - spiega il vicepremier - Quando le imprese assumeranno quelle persone ci sarà la possibilità di percepire come sgravio fiscale il reddito che quella persona percepiva". Con una differenza tra uomini e donne: "Se assumono uomini lo percepiranno per 4 mesi. Se assumono donne lo percepiranno per 5-6 mesi" perché il governo intende "colmare un gap" presente soprattutto nel meridione.