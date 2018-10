11 ottobre 2018- 20:08 Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza ci avvicina a Ue, funzionerà

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Sul reddito di cittadinanza "è stato fatto terrorismo mediatico, purtroppo i media la stanno raccontando così male che neanche all'estero capiscono di cosa si tratta". La misura voluta dal M5S "ci avvicina all'Europa, è una misura espansiva che salva la vita e la dignità delle persone, che le aiuta a trovare lavoro e fa circolare denaro che finirà anche nelle tasche dei commercianti e degli artigiani. Funziona in tutta Europa e funzionerà anche in Italia". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video postato su Facebook."Lo dico a tutti gli amici europei che vedranno questo video: non diamo soldi a pioggia, questo si faceva prima, il voto di scambio funzionava così. Il reddito di cittadinanza uccide il voto di scambio". Di Maio difende la manovra tout court. Al suo interno, trovano spazio "anche investimenti per 15 mld di euro, più 10 che sblocchiamo semplificando le procedure. Meno tasse per le imprese e i professionisti, meno tasse per chi investe in ricerca". E ancora: "la semplificazione del codice degli appalti per favorire gli investimenti, interventi sulla sanità per abbattere le liste d'attesa" e terreno fertile per "startup innovative. E' una manovra che cambia il volto all'Italia e io ci credo tantissimo, dentro ci sono le battaglie del M5S. C'è un governo che vuole investire sull'onestà sull'innovazione e sulla solidarietà".