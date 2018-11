27 novembre 2018- 16:17 Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza e quota 100 non slittano

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Vi confermo che il reddito di cittadinanza parte a marzo, come ci siamo sempre detti, quota 100 prima", quindi a febbraio. "Per quota 100 ci sarà il divieto di cumulo, il che significa che liberiamo veramente posti di lavoro. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la platea non cambia. Quindi vedrete anche dalle relazioni tecniche come le misure non cambieranno". Lo dice all'Adnkronos il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio."Ho visto questa narrazione per cui si sta dicendo che spostiamo avanti il reddito di cittadinanza - prosegue Di Maio -. No, assolutamente. Qui si tratta solo di fotografare la situazione e ottimizzare le spese".