17 dicembre 2018- 11:46 Manovra: Di Maio, rimette Italia in carreggiata, da vertice ottimo risultato (2)

(AdnKronos) - "C'è il primo serio taglio del costo del lavoro - va avanti Di Maio - perché riduciamo le tariffe Inail, le imprese pagheranno meno per i lavoratori e quindi assumeranno di più. Abbiamo confermato l'ecosconto fino a 6.000 euro per le macchine elettriche e non inquinanti senza tassare nessuna delle auto in circolazione né l'acquisto di nuove utilitarie. Solo chi deciderà di acquistare un suv diesel o a benzina o una 'super car' extralusso pagherà qualcosa in più. Ovviamente è confermato che l'Iva non aumenterà, che le pensioni minime aumenteranno, che ci sarà il Reddito di Cittadinanza e anche il superamento della Fornero con quota 100. Tutto questo nel 2019 sarà realtà e queste misure saranno l'inizio del cambiamento!", conclude.